Минспорт России предлагает облегчить правила ввоза в Россию иностранного игристого вина, которое является спонсором чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки соответствующего законопроекта, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов. rbc 16:18:00 CEST