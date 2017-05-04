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4 Май 2017 г.

Минспорт предложил упростить ввоз спонсорского шампанского для ЧМ-2018

Минспорт России предлагает облегчить правила ввоза в Россию иностранного игристого вина, которое является спонсором чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки соответствующего законопроекта, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

rbc 16:18:00 CEST

Волонтеров из Екатеринбурга задействуют в организации Кубка Конфедераций

regions 14:48:00 CEST

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