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4 Май 2017 г.

Прокуратура проверит видео с акробатическими трюками в храме

Прокуратура района изучит ролик, снятый в храме и опубликованный в соцсетях, и даст обоснованность действиям лиц, запечатленных на видео, сказали в ведомстве. По данным агентства, на видео также отреагировал председатель синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

rbc 8:38:00 CEST

Видео с акробатами в калужском храме заинтересовало прокуратуру

lenta 9:57:00 CEST

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