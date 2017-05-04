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4 Май 2017 г.
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Прокуратура проверит видео с акробатическими трюками в храме
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Прокуратура района изучит ролик, снятый в храме и опубликованный в соцсетях, и даст обоснованность действиям лиц, запечатленных на видео, сказали в ведомстве. По данным агентства, на видео также отреагировал председатель синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
rbc 8:38:00 CEST
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