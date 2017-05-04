Прокуратура района изучит ролик, снятый в храме и опубликованный в соцсетях, и даст обоснованность действиям лиц, запечатленных на видео, сказали в ведомстве. По данным агентства, на видео также отреагировал председатель синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. rbc 8:38:00 CEST