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4 Май 2017 г.
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Швейцарская разведка завербовала сотрудника налогового ведомства ФРГ
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Один из сотрудников налогового ведомства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии работает на швейцарскую разведку, сообщили телекомпании NDR, WDR и газета Suddeutsche Zeitung. По данным германских СМИ, правоохранительные органы ФРГ еще не идентифицировали этого человека, которого в 2015 году завербовал швейцарец Даниэль М.
interfax-ua-ru 16:46:00 CEST
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