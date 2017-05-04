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4 Май 2017 г.

Швейцарская разведка завербовала сотрудника налогового ведомства ФРГ

Один из сотрудников налогового ведомства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии работает на швейцарскую разведку, сообщили телекомпании NDR, WDR и газета Suddeutsche Zeitung. По данным германских СМИ, правоохранительные органы ФРГ еще не идентифицировали этого человека, которого в 2015 году завербовал швейцарец Даниэль М.

interfax-ua-ru 16:46:00 CEST

В ФРГ поймали швейцарского шпиона

rg 13:11:00 CEST

Швейцария завербовала сотрудника налогового ведомства ФРГ 03.05.2017 Пока не установленный налоговик из западной Германии собирал для Швейцарии подробную информацию о том, как действуют немецкие ведомства, когда пытаются заполучить за границей базы данных немецких налоговых уклонистов.

deutschewelle-ru 1:08:00 CEST

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