Один из сотрудников налогового ведомства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии работает на швейцарскую разведку, сообщили телекомпании NDR, WDR и газета Suddeutsche Zeitung. По данным германских СМИ, правоохранительные органы ФРГ еще не идентифицировали этого человека, которого в 2015 году завербовал швейцарец Даниэль М. interfax-ua-ru 16:46:00 CEST