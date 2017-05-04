Представители отдельных районов Луганской области третьи сутки затягивают передачу тел погибших 2 мая военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО. "Сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура возвращения тел героев на подконтрольную Украине территорию. interfax-ua-ru 16:46:00 CEST