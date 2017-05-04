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4 Май 2017 г.
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Боевики затягивают передачу тел погибших 2 мая украинских военных
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Представители отдельных районов Луганской области третьи сутки затягивают передачу тел погибших 2 мая военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО. "Сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура возвращения тел героев на подконтрольную Украине территорию.
interfax-ua-ru 16:46:00 CEST
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