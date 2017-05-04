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4 Май 2017 г.

Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Януковича

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Интерпол подтвердил, что прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир. "Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины В.Ф.Януковича. В документе идет речь о том, что в отношении В.

interfax-ru 5:15:00 CEST

Решение Интерпола отказаться от розыска Януковича Киев намерен обжаловать

ntv 6:35:00 CEST

Киев оспорит решение Интерпола о снятии с розыска Януковича

life 2:21:00 CEST

Генпрокуратура Украины потребует пожизненного заключения для Януковича

afn 14:06:00 CEST

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