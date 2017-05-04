Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Интерпол подтвердил, что прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир. "Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины В.Ф.Януковича. В документе идет речь о том, что в отношении В. interfax-ru 5:15:00 CEST