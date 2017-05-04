Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Более 50 горняков остаются заблокированными в шахте в Иране после произошедшего взрыва. Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел на севере страны в провинции Голестан. Сообщается, что два человека погибли, еще около 25 были ранены. По данным спасателей, 16 шахтеров смогли выбраться. interfax-ru 5:15:00 CEST