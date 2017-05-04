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4 Май 2017 г.

Более 50 горняков были заблокированы в шахте в Иране

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Более 50 горняков остаются заблокированными в шахте в Иране после произошедшего взрыва. Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел на севере страны в провинции Голестан. Сообщается, что два человека погибли, еще около 25 были ранены. По данным спасателей, 16 шахтеров смогли выбраться.

interfax-ru 5:15:00 CEST

В Иране подтвердили гибель 35 горняков в результате взрыва на шахте

interfax 9:56:00 CEST

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