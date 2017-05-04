|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Май 2017 г.
|
|
Интернет-гигант Google урегулировал налоговый спор в Италии
|
Американский холдинг Alphabet, в который входит корпорация Google, выплатит правительству Италии 306 миллионов евро для урегулирования налогового спора. В прошлом году налоговая полиция страны обвинила Google в неуплате налогов с выручки в миллиард евро, полученной в Италии в период с 2009 по 2013 годы и оформленной через ирландское подразделение.
euronews-ru 20:54:00 CEST
|
|
|
|