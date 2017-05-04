Американский холдинг Alphabet, в который входит корпорация Google, выплатит правительству Италии 306 миллионов евро для урегулирования налогового спора. В прошлом году налоговая полиция страны обвинила Google в неуплате налогов с выручки в миллиард евро, полученной в Италии в период с 2009 по 2013 годы и оформленной через ирландское подразделение. euronews-ru 20:54:00 CEST