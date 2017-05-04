Main Menu

News language and date

Analysis over time

4 Май 2017 г.

298 из 595. Мост в Крым преодолел новый рубеж

Из 595 опор, предусмотренных проектом, 307 приходятся на железнодорожную часть, 288 на автомобильную. С учетом того, что автомобильный мост должен вступить в строй на год раньше, работы по нему идут быстрее на сегодняшний день готово 220 опор. Строительство сухопутных опор к настоящему времени завершено, и работы ведутся на морских участках.

aif 12:30:00 CEST

09:07 Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов Половина опор моста готова, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части. Больше трех ее километров уже перекрыто пролетами. Сейчас идут работы на морских участках. Строители плавно переходят к подготовке укладки асфальтобетонного покрытия. Смотреть сюжет

1tv 8:15:00 CEST

Построена половина опор Крымского моста

rg 9:19:00 CEST

Строители установили половину опор моста в Крым

trud 10:10:00 CEST

08:48 Завершено сооружение 50 % опор Крымского моста corner

fedpress 8:20:00 CEST

Строители возвели половину опор Керченского моста

fontanka 10:50:00 CEST

Строители сообщили об установке половины опор моста через Керченский пролив

polit 10:55:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Ukraine (5)

Help about this topicPlaces

Kerch(UA)

Sevastopol(UA)

Help about this topicRelated People

Романа Новикова (1)

Леонид Рыженькин (1)

Леонида Рыженькина (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.