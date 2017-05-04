|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Май 2017 г.
|
|
298 из 595. Мост в Крым преодолел новый рубеж
|
Из 595 опор, предусмотренных проектом, 307 приходятся на железнодорожную часть, 288 на автомобильную. С учетом того, что автомобильный мост должен вступить в строй на год раньше, работы по нему идут быстрее на сегодняшний день готово 220 опор. Строительство сухопутных опор к настоящему времени завершено, и работы ведутся на морских участках.
aif 12:30:00 CEST
|
|
|