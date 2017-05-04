Из 595 опор, предусмотренных проектом, 307 приходятся на железнодорожную часть, 288 на автомобильную. С учетом того, что автомобильный мост должен вступить в строй на год раньше, работы по нему идут быстрее на сегодняшний день готово 220 опор. Строительство сухопутных опор к настоящему времени завершено, и работы ведутся на морских участках. aif 12:30:00 CEST