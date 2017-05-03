Российский певец, экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", пишут РИА Новости . Его внесли в список якобы за незаконное пересечение государственной границы Украины во время гастролей в Крыму. Это не первый случай, когда российские артисты попадают в базу "Миротворца" за посещение Крыма. vesti 13:51:00 CEST