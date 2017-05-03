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3 Май 2017 г.

Стас Костюшкин попал в базу "Миротворца"

Российский певец, экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", пишут РИА Новости . Его внесли в список якобы за незаконное пересечение государственной границы Украины во время гастролей в Крыму. Это не первый случай, когда российские артисты попадают в базу "Миротворца" за посещение Крыма.

vesti 13:51:00 CEST

Стас Костюшкин попал в базу данных "Миротворца"

gazeta-ru 12:25:00 CEST

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