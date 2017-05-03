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3 Май 2017 г.
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Стас Костюшкин попал в базу "Миротворца"
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Российский певец, экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", пишут РИА Новости . Его внесли в список якобы за незаконное пересечение государственной границы Украины во время гастролей в Крыму. Это не первый случай, когда российские артисты попадают в базу "Миротворца" за посещение Крыма.
vesti 13:51:00 CEST
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