Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выражает уверенность в том, что она победила бы на прошлогодних выборах, если бы не российские хакеры и не директор ФБР Джеймс Коми. «Если бы голосование состоялось 27 октября, а не 8 ноября, я бы выиграла», - заявила во вторник Клинтон, выступая в Нью-Йорке на международной женской конференции. svobodanews 5:55:00 CEST