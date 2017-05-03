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3 Май 2017 г.

Клинтон считает, что в ее поражении на выборах виновата Россия и ФБР

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выражает уверенность в том, что она победила бы на прошлогодних выборах, если бы не российские хакеры и не директор ФБР Джеймс Коми. «Если бы голосование состоялось 27 октября, а не 8 ноября, я бы выиграла», - заявила во вторник Клинтон, выступая в Нью-Йорке на международной женской конференции.

svobodanews 5:55:00 CEST

03.05.2017 08:31 : Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объяснила своё поражение на выборах

echomsk 8:09:00 CEST

Белый дом не согласился с обвинениями Клинтон в адрес ФБР

rg 21:28:00 CEST

Клинтон обвинила в поражении на президентских выборах Россию и директора ФБР

belaruspartisan 7:35:00 CEST

Трамп: директор ФБР сделал поблажку Клинтон за многие плохие поступки

vesti 10:45:00 CEST

Трамп ответил на слова Клинтон о "виновных" в ее поражении на выборах

ntv 10:14:00 CEST

Женоненавистники и «российский WikiLeaks»: Трамп объяснил Клинтон, почему она проиграла выборы

trud 13:24:00 CEST

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