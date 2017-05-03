|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
3 Май 2017 г.
|
|
Легендарная группа Kiss выступила с большим шоу на сцене "Олимпийского"
|
Полторы недели назад легендарный квартет выступал на родине, в США, но для открытия KISS World-2017 решил добавить в программу песни. И один из главных своих хитов - Love Gun и I Was Made For Lovin You, который Kiss даже спели "на бис"... На самой вместительной крытой спортивной арене Москвы собралось почти 20 тысяч зрителей.
rg 19:56:00 CEST
|
|
|
|