Main Menu

News language and date

Analysis over time

3 Май 2017 г.

Легендарная группа Kiss выступила с большим шоу на сцене "Олимпийского"

Полторы недели назад легендарный квартет выступал на родине, в США, но для открытия KISS World-2017 решил добавить в программу песни. И один из главных своих хитов - Love Gun и I Was Made For Lovin You, который Kiss даже спели "на бис"... На самой вместительной крытой спортивной арене Москвы собралось почти 20 тысяч зрителей.

rg 19:56:00 CEST

Глэму ты не скажешь "до свиданья"

kommersant 0:42:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Джина Симмонса (2)

Джин Симмонс (2)

Кирилл Шамсутдинов (1)

Полу Стэнли (1)

-Love Gun (1)

А Пол Стэнли (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.