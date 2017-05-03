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3 Май 2017 г.

Рыбак удочкой спас 10-летнюю девочку, которую унесла льдина на Енисее

Рыбак спас 10-летнюю девочку, которую унесла льдина на Енисее. Две подружки без разрешения взрослых гуляли по берегу реки в Красноярском крае. Одна из них встала на лед, прибившийся к берегу, и ее унесло по реке. По тревоге были подняты все спасатели, МЧС и полиция. К счастью, к их приезду девочка была спасена.

regions 13:49:00 CEST

Рыбак спас школьницу со льдины с помощью удочки

Newslab 9:27:00 CEST

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