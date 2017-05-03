|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
3 Май 2017 г.
|
|
Рыбак удочкой спас 10-летнюю девочку, которую унесла льдина на Енисее
|
Рыбак спас 10-летнюю девочку, которую унесла льдина на Енисее. Две подружки без разрешения взрослых гуляли по берегу реки в Красноярском крае. Одна из них встала на лед, прибившийся к берегу, и ее унесло по реке. По тревоге были подняты все спасатели, МЧС и полиция. К счастью, к их приезду девочка была спасена.
regions 13:49:00 CEST
|
|
|
|