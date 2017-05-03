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3 Май 2017 г.

Телеканал 2х2 не покажет эпизод «Симпсонов» после критики клириков РПЦ

Эпизод мультсериала Симпсоны, в котором главный герой ловит покемонов в храме, не появится в эфире телеканала 2х2. Об этом РБК заявила PR-директор телеканала Анастасия Шабловская. Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе, поэтому этот эпизод показывать не будем, сообщила она.

rbc 18:01:00 CEST

14:26 РПЦ предложила повысить возрастной ценз «Симпсонов» из-за покемонов в церкви corner

fedpress 13:45:00 CEST

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