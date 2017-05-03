Эпизод мультсериала Симпсоны, в котором главный герой ловит покемонов в храме, не появится в эфире телеканала 2х2. Об этом РБК заявила PR-директор телеканала Анастасия Шабловская. Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе, поэтому этот эпизод показывать не будем, сообщила она. rbc 18:01:00 CEST