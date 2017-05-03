Подчеркивается, что речь не идет о столь же большом числе попавших под слежку. Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2016 году отследило не менее 151 млн телефонных звонков, передает ТАСС. В докладе аппарата директора национальной разведки США подчеркивается, что речь не идет о столь же большом числе попавших под слежку. izvestia-ru 4:30:00 CEST