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3 Май 2017 г.

АНБ отследило более 150 млн телефонных звонков в 2016 году

Подчеркивается, что речь не идет о столь же большом числе попавших под слежку. Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2016 году отследило не менее 151 млн телефонных звонков, передает ТАСС. В докладе аппарата директора национальной разведки США подчеркивается, что речь не идет о столь же большом числе попавших под слежку.

izvestia-ru 4:30:00 CEST

В мире АНБ отследило больше 150 млн телефонных разговоров в 2016 году

interfax-ru 5:34:00 CEST

АНБ США за год отследило более 150 миллионов телефонных звонков

rg 3:42:00 CEST

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