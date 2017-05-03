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3 Май 2017 г.
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АНБ отследило более 150 млн телефонных звонков в 2016 году
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Подчеркивается, что речь не идет о столь же большом числе попавших под слежку. Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2016 году отследило не менее 151 млн телефонных звонков, передает ТАСС. В докладе аппарата директора национальной разведки США подчеркивается, что речь не идет о столь же большом числе попавших под слежку.
izvestia-ru 4:30:00 CEST
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