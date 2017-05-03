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3 Май 2017 г.
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Грузия не пропустила на свою территорию байкеров из клуба "Ночные волки"
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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Около 50 российских байкеров из клуба "Ночные волки" не пропустили на территорию Грузии, сообщают в среду грузинские СМИ. В МВД Грузии данную информацию подтвердили, отметив, что байкеры намеревались проехать на территорию Грузии накануне через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Верхний Ларс".
interfax-ru 11:33:00 CEST
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