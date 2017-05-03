Грузия не пропустила на свою территорию байкеров из клуба "Ночные волки" Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Около 50 российских байкеров из клуба "Ночные волки" не пропустили на территорию Грузии, сообщают в среду грузинские СМИ. В МВД Грузии данную информацию подтвердили, отметив, что байкеры намеревались проехать на территорию Грузии накануне через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Верхний Ларс". interfax-ru 11:33:00 CEST МВД Грузии не захотело пускать «ночных волков» в страну charter97 15:11:00 CEST

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