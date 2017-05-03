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3 Май 2017 г.
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Источник: Киев восстановил платежи за ввоз в Россию отработавшего топлива АЭС
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Украина восстановила порядок платежей за ввоз в Россию на хранение и переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) своих АЭС, Киев перечисляет деньги полностью и в срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Украинская сторона платит все день в день, теперь никакой задолженности нет», сказал он.
gazeta-ru 10:50:00 CEST
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