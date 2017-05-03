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3 Май 2017 г.

Источник: Киев восстановил платежи за ввоз в Россию отработавшего топлива АЭС

Украина восстановила порядок платежей за ввоз в Россию на хранение и переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) своих АЭС, Киев перечисляет деньги полностью и в срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Украинская сторона платит все день в день, теперь никакой задолженности нет», сказал он.

gazeta-ru 10:50:00 CEST

Украина восстановила платежи за ввоз в Россию отработанного ядерного топлива

kommersant 14:01:00 CEST

Украина снова начала платить России за переработку ядерных отходов

lenta 15:09:00 CEST

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