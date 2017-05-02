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2 Май 2017 г.
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Организаторы фестиваля Outline заявили о прекращении работы в России
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Организаторы фестиваля электронной музыки Outline, движение Arma17 объявило о прекращении работы в России. Об этом представители группы изданию Meduza. рассказали После череды сорванных за несколько часов до старта мероприятий, фестивалей и вечеринок в России Arma17 больше не планирует, цитирует издание заявление пресс-службы движения.
rbc 22:10:00 CEST
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