Организаторы фестиваля электронной музыки Outline, движение Arma17 объявило о прекращении работы в России. Об этом представители группы изданию Meduza. рассказали После череды сорванных за несколько часов до старта мероприятий, фестивалей и вечеринок в России Arma17 больше не планирует, цитирует издание заявление пресс-службы движения. rbc 22:10:00 CEST