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2 Май 2017 г.
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Навальный пожалуется на бездействие полиции и СК после нападения с зеленкой
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Политик Алексей Навальный намерен подать жалобы на бездействие полиции и Следственного комитета после нападения на него у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Об этом он в своем блоге. сообщил Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден.
novayagazeta 14:11:00 CEST
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