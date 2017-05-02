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2 Май 2017 г.

Навальный пожалуется на бездействие полиции и СК после нападения с зеленкой

Политик Алексей Навальный намерен подать жалобы на бездействие полиции и Следственного комитета после нападения на него у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Об этом он в своем блоге. сообщил Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден.

novayagazeta 14:11:00 CEST

02.05.2017 18:12 : Навальный намерен жаловаться на бездействие правоохранительных органов после инцидента с зеленкой

echomsk 17:36:00 CEST

Навальный: Пострадавший от зеленки глаз потерял 80% зрения

fontanka 14:11:00 CEST

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