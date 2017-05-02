Политик Алексей Навальный намерен подать жалобы на бездействие полиции и Следственного комитета после нападения на него у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Об этом он в своем блоге. сообщил Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. novayagazeta 14:11:00 CEST