МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" Boeing 777, попавший в зону турбулентности во время выполнения рейса Москва - Бангкок, вышел на нужную траекторию спустя полминуты благодаря работе бригады и экипажа. Об этом сообщил в эфире телеканала НТВ командир воздушного судна Александр Рузов. "Вся эта перегрузка длилась секунд 15. itartass_ru 5:00:00 CEST