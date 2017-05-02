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2 Май 2017 г.

Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" Boeing 777, попавший в зону турбулентности во время выполнения рейса Москва - Бангкок, вышел на нужную траекторию спустя полминуты благодаря работе бригады и экипажа. Об этом сообщил в эфире телеканала НТВ командир воздушного судна Александр Рузов. "Вся эта перегрузка длилась секунд 15.

itartass_ru 5:00:00 CEST

09:14 В больнице остаются 15 россиян после инцидента с самолетом Москва – Бангкок corner

fedpress 8:36:00 CEST

Экипаж попавшего в зону турбулентности "Боинга" вернул самолет на нужную траекторию за 30 секунд

interfax-ru 5:08:00 CEST

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