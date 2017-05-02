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2 Май 2017 г.
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«Роснефть» хочет взыскать с АФК «Система» 106,6 млрд рублей
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Нефтяная компания Роснефть и перешедшая под ее контроль Башнефть подали в суд на АФК Система. Сумма требований 106,6 млрд руб. Иск зарегистрирован 2 мая в картотеке Арбитражного суда Москвы, но пока не принят к производству. Представитель АФК Система отказался от комментариев, уточнив, что никаких документов компания не получала.
fontanka 23:39:00 CEST
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