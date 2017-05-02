Нефтяная компания Роснефть и перешедшая под ее контроль Башнефть подали в суд на АФК Система. Сумма требований 106,6 млрд руб. Иск зарегистрирован 2 мая в картотеке Арбитражного суда Москвы, но пока не принят к производству. Представитель АФК Система отказался от комментариев, уточнив, что никаких документов компания не получала. fontanka 23:39:00 CEST