|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
1 Май 2017 г.
|
|
Названа пятёрка претендентов на премию Фонда Бориса Немцова
|
На сайте "Новой газеты" завершилось голосование за кандидатов на премию имени Бориса Немцова. В течение месяца читатели выбирали финальную пятерку из 30 кандидатов, выдвинутых "большим жюри" правозащитных и общественных организаций. В ближайшее время Фонд Немцова после тайного рейтингового голосования назовет победителя.
svobodanews 13:14:00 CEST
|
|
|