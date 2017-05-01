На сайте "Новой газеты" завершилось голосование за кандидатов на премию имени Бориса Немцова. В течение месяца читатели выбирали финальную пятерку из 30 кандидатов, выдвинутых "большим жюри" правозащитных и общественных организаций. В ближайшее время Фонд Немцова после тайного рейтингового голосования назовет победителя. svobodanews 13:14:00 CEST