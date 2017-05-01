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1 Май 2017 г.

Названа пятёрка претендентов на премию Фонда Бориса Немцова

На сайте "Новой газеты" завершилось голосование за кандидатов на премию имени Бориса Немцова. В течение месяца читатели выбирали финальную пятерку из 30 кандидатов, выдвинутых "большим жюри" правозащитных и общественных организаций. В ближайшее время Фонд Немцова после тайного рейтингового голосования назовет победителя.

svobodanews 13:14:00 CEST

Стала известна пятерка претендентов на премию Фонда Бориса Немцова

charter97 13:45:00 CEST

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