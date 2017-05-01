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1 Май 2017 г.

В Лондоне задержали трех девушек по подозрению в терроризме

Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона задержали трех девушек по подозрению в подготовке и совершении терактов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Скотленд-Ярда. По данным полиции, арестованы две 18-летние и одна 19-летняя девушки. Они заключены под стражу в полицейском участке за пределами города.

rbc 14:42:00 CEST

В Лондоне задержали трех девушек по подозрению в терроризме

rg 14:45:00 CEST

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