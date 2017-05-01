Солнце в "Зените": волейболисты из Казани третий год подряд выигрывают Лигу чемпионов МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Волейболисты казанского "Зенита" обыграли итальянскую "Перуджу" со счетом 3-0 в финальном матче Лиги чемпионов и в третий раз подряд стали победителями турнира. "Финал четырех" проходил в Риме, в нем также участвовали немецкий "Берлин", разгромленный подопечными Владимира Алекно в полуфинале, и итальянская "Лубе Чивитанова". itartass_ru 5:37:00 CEST Волейболисты "Зенита" в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов newsru 10:02:00 CEST

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