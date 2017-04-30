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30 Апрель 2017 г.
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В Польше задержан австриец по делу об убийствах жителей Донбасса
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По делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев в Польше задержали австрийца. Арест произошел по запросу из Вены. 25-летнего гражданина Австрии подозревают в участии на стороне украинских сил в боевых действиях в Донбассе. Он убивал безоружных ополченцев и гражданских лиц, сообщают в Министерстве внутренних дел Австрии.
vesti 19:28:00 CEST
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