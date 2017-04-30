По делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев в Польше задержали австрийца. Арест произошел по запросу из Вены. 25-летнего гражданина Австрии подозревают в участии на стороне украинских сил в боевых действиях в Донбассе. Он убивал безоружных ополченцев и гражданских лиц, сообщают в Министерстве внутренних дел Австрии. vesti 19:28:00 CEST