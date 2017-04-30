Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF), в который входят курдские и арабские отряды, взял под свой контроль как минимум 40 процентов стратегически важного города Табка, расположенного примерно в 50 км от Ракки - центрального оплота террористической группировки "Исламское государство". telegraf-by 19:37:00 CEST