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30 Апрель 2017 г.

В Сирии отбили у ИГ почти половину города на подступах к Ракке

Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF), в который входят курдские и арабские отряды, взял под свой контроль как минимум 40 процентов стратегически важного города Табка, расположенного примерно в 50 км от Ракки - центрального оплота террористической группировки "Исламское государство".

telegraf-by 19:37:00 CEST

Повстанцы в Сирии отбили у ИГ почти половину города на подступах к Ракке 30.04.2017

deutschewelle-ru 11:43:00 CEST

В Сирии отбили у ИГ почти половину города на подступах к Ракке

korrespondent 19:13:00 CEST

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