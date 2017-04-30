Министерство иностранных дел Польши отстранило от дел почетного консула в американском штате Огайо Марию Сзонерт-Биниенду из-за размещения в соцсети фото председателя Европейского совета Дональда Туска в нацистской форме. Как сообщает польский Newsweek, фотоколлаж, на котором Туск изображен в форме СС, появился в микроблоге Twitter дипломата. telegraf-by 21:07:00 CEST