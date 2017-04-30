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30 Апрель 2017 г.

Польша отстранила консула из-за коллажа с Туском

Министерство иностранных дел Польши отстранило от дел почетного консула в американском штате Огайо Марию Сзонерт-Биниенду из-за размещения в соцсети фото председателя Европейского совета Дональда Туска в нацистской форме. Как сообщает польский Newsweek, фотоколлаж, на котором Туск изображен в форме СС, появился в микроблоге Twitter дипломата.

telegraf-by 21:07:00 CEST

30.04.2017 20:01 : Почетный консул Польши в американском штате Огайо Мария Сзонерт-Биниенда отстранена от работы из-за поста в Facebook

echomsk 19:33:00 CEST

МИД Польши отстранил консула в США из-за публикации фото Туска в форме СС

rbc 18:57:00 CEST

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