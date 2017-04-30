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30 Апрель 2017 г.

Ле Пен намерена вернуть Франции национальную валюту

Лидер ультраправой партии Народный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет вернуть стране собственную валюту, а евро для нее "мертво". "Мы должны (иметь возможность – ред.) контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, потому что сегодня единая валюта – это бремя", – рассказала Ле Пен в интервью Le Parisien.

telegraf-by 1:18:00 CEST

Ле Пен уверена в победе во втором туре выборов во Франции

izvestia-ru 23:33:00 CEST

Ле Пен: Теракт на Елисейских полях не повлиял на I тур выборов

day 9:41:00 CEST

Ципраса встревожили успехи Ле Пен на выборах во Франции

vz 0:01:00 CEST

"У нее своя миссия": Жан-Мари Ле Пен в интервью НТВ оценил шансы дочери стать президентом

ntv 17:26:00 CEST

Ле Пен открестилась от действий своего отца

fontanka 12:22:00 CEST

После победы на выборах Ле Пен пообещала провести референдум по отказу от евро

life 1:07:00 CEST

Франция на финишной прямой: интригу держит коммунист

vesti 20:13:00 CEST

21:16 Ровно через неделю во Франции состоится второй тур выборов президента Эммануэль Макрон или Марин Ле Пен? Социологические опросы говорят, что почти наверняка победит Макрон. Сейчас за Макрона готовы голосовать порядка 60% избирателей, за Ле Пен — только 40. Смотреть сюжет

1tv 20:55:00 CEST

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