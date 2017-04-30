Лидер ультраправой партии Народный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет вернуть стране собственную валюту, а евро для нее "мертво". "Мы должны (иметь возможность – ред.) контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, потому что сегодня единая валюта – это бремя", – рассказала Ле Пен в интервью Le Parisien. telegraf-by 1:18:00 CEST