Текст: Марина Алешина Орошение сельскохозяйственных районов Херсонской области - таково официальное объяснение нового ирригационного проекта украинских властей на границе с Крымом. Однако эксперты уверены: новая бетонная плотина на самом деле призвана препятствовать поступлению воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу. rg 12:42:00 CEST