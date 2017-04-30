|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
30 Апрель 2017 г.
|
|
Украина возвела новую дамбу для блокировки водоснабжения Крыма
|
Текст: Марина Алешина Орошение сельскохозяйственных районов Херсонской области - таково официальное объяснение нового ирригационного проекта украинских властей на границе с Крымом. Однако эксперты уверены: новая бетонная плотина на самом деле призвана препятствовать поступлению воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу.
rg 12:42:00 CEST
|
|
|
|