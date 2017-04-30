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30 Апрель 2017 г.

Украина возвела новую дамбу для блокировки водоснабжения Крыма

Текст: Марина Алешина Орошение сельскохозяйственных районов Херсонской области - таково официальное объяснение нового ирригационного проекта украинских властей на границе с Крымом. Однако эксперты уверены: новая бетонная плотина на самом деле призвана препятствовать поступлению воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу.

rg 12:42:00 CEST

Дамба не помеха: Крым не получает днепровскую воду уже 3 года

vesti 14:06:00 CEST

Клинцевич: Украина пустила деньги на ветер, построив дамбу рядом с Крымом

rg 20:22:00 CEST

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