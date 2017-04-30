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30 Апрель 2017 г.

Миллионы полковника Захарченко отследили по печатям ФРС США, утверждает "Росбалт"

Правоохранители установили источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у бывшего начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, утверждает "Росбалт" , регулярно транслирующий данные анонимных силовиков о ходе расследования резонансных уголовных дел.

newsru 10:49:00 CEST

30.04.2017 11:30 : Следователям по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко удалось выяснить, как он получил деньги

echomsk 11:30:00 CEST

Росбалт: следователи выяснили происхождение восьми млрд в деле Захарченко

novayagazeta 12:31:00 CEST

Следователи выяснили, откуда полковник Захарченко получил $120 млн – «Росбалт»

vedomosti 14:14:00 CEST

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