|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
30 Апрель 2017 г.
|
|
Миллионы полковника Захарченко отследили по печатям ФРС США, утверждает "Росбалт"
|
Правоохранители установили источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у бывшего начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, утверждает "Росбалт" , регулярно транслирующий данные анонимных силовиков о ходе расследования резонансных уголовных дел.
newsru 10:49:00 CEST
|
|
|