Правоохранители установили источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у бывшего начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, утверждает "Росбалт" , регулярно транслирующий данные анонимных силовиков о ходе расследования резонансных уголовных дел. newsru 10:49:00 CEST