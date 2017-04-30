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30 Апрель 2017 г.
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Французские военные уничтожили более 20 боевиков на границе Мали и Буркина-Фасо
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Французские военные уничтожили более 20 боевиков, прятавшихся в лесу на границе двух западно-африканских стран - Мали и Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление регионального командования. Операция проводилась на протяжении на этих выходных, и в ней были задействованы как авиация, так и наземные силы.
newsru 21:46:00 CEST
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