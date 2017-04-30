Французские военные уничтожили более 20 боевиков, прятавшихся в лесу на границе двух западно-африканских стран - Мали и Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление регионального командования. Операция проводилась на протяжении на этих выходных, и в ней были задействованы как авиация, так и наземные силы. newsru 21:46:00 CEST