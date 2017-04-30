Main Menu

News language and date

Analysis over time

30 Апрель 2017 г.

Французские военные уничтожили более 20 боевиков на границе Мали и Буркина-Фасо

Французские военные уничтожили более 20 боевиков, прятавшихся в лесу на границе двух западно-африканских стран - Мали и Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление регионального командования. Операция проводилась на протяжении на этих выходных, и в ней были задействованы как авиация, так и наземные силы.

newsru 21:46:00 CEST

Парламент Мали продлил режим ЧП на полгода

rg 3:56:00 CEST

Франция ликвидировала более 20 боевиков на границе Мали и Буркина-Фасо

kommersant 21:56:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Mali (10)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

François Hollande (1)

Muammar Gaddafi (1)

Dioncounda Traore (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Security

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.