Вратарь «Ростова» (Ростов-на-Дону) Никита Медведев в матче с пермским «Амкаром» обновил рекорд «сухой» серии для голкиперов в российских футбольных первенствах. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Медведев смог оставить свои ворота «нераспечатанными» в домашней игре 26-го тура чемпионата России. lenta 22:56:00 CEST