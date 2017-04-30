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30 Апрель 2017 г.
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Вратарь «Ростова» Медведев установил рекорд чемпионатов России по «сухой» серии
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Вратарь «Ростова» (Ростов-на-Дону) Никита Медведев в матче с пермским «Амкаром» обновил рекорд «сухой» серии для голкиперов в российских футбольных первенствах. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Медведев смог оставить свои ворота «нераспечатанными» в домашней игре 26-го тура чемпионата России.
lenta 22:56:00 CEST
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