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30 Апрель 2017 г.

Вратарь «Ростова» Медведев установил рекорд чемпионатов России по «сухой» серии

Вратарь «Ростова» (Ростов-на-Дону) Никита Медведев в матче с пермским «Амкаром» обновил рекорд «сухой» серии для голкиперов в российских футбольных первенствах. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Медведев смог оставить свои ворота «нераспечатанными» в домашней игре 26-го тура чемпионата России.

lenta 22:56:00 CEST

Медведев установил абсолютный рекорд России по "сухой" серии

rg 21:54:00 CEST

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