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30 Апрель 2017 г.

Западный военный округ получил на вооружение более 140 новейших бронетранспортеров

Минобороны России. СПРАВКА «КП» Новые бронемашины БТР-82А серьезно отличаются от стоящих на вооружении российской армии БТР-80 и БТР-80А, превосходя их практически по всем показателям. Так, БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.

kp 11:21:00 CEST

Мотострелки ЗВО получили более 140 новейших БТР-82А

rg 13:28:00 CEST

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