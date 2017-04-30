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30 Апрель 2017 г.
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Западный военный округ получил на вооружение более 140 новейших бронетранспортеров
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Минобороны России. СПРАВКА «КП» Новые бронемашины БТР-82А серьезно отличаются от стоящих на вооружении российской армии БТР-80 и БТР-80А, превосходя их практически по всем показателям. Так, БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.
kp 11:21:00 CEST
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