Минобороны России. СПРАВКА «КП» Новые бронемашины БТР-82А серьезно отличаются от стоящих на вооружении российской армии БТР-80 и БТР-80А, превосходя их практически по всем показателям. Так, БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания. kp 11:21:00 CEST