В прошлом году Революционный суд в Тегеране заочно судил Каримиана. Основатель и председатель совета директоров компании Gem TV, вещающей на Иран, застрелен в Стамбуле. Как стало известно в воскресенье, 45-летний Саид Каримиан и его кувейтский бизнес-партнер были расстреляны неизвестными в масках в стамбульском деловом районе Маслак. korrespondent 21:46:00 CEST