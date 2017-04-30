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30 Апрель 2017 г.

В Турции убили главу иранского оппозиционного телеканала

В прошлом году Революционный суд в Тегеране заочно судил Каримиана. Основатель и председатель совета директоров компании Gem TV, вещающей на Иран, застрелен в Стамбуле. Как стало известно в воскресенье, 45-летний Саид Каримиан и его кувейтский бизнес-партнер были расстреляны неизвестными в масках в стамбульском деловом районе Маслак.

korrespondent 21:46:00 CEST

В Стамбуле застрелили главу иранского телеканала

day 16:30:00 CEST

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