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|Daily News Analysis, across languages and over time
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30 Апрель 2017 г.
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В Турции убили главу иранского оппозиционного телеканала
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В прошлом году Революционный суд в Тегеране заочно судил Каримиана. Основатель и председатель совета директоров компании Gem TV, вещающей на Иран, застрелен в Стамбуле. Как стало известно в воскресенье, 45-летний Саид Каримиан и его кувейтский бизнес-партнер были расстреляны неизвестными в масках в стамбульском деловом районе Маслак.
korrespondent 21:46:00 CEST
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