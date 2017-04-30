Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России с профессиональным праздником. Поздравление российского лидера опубликовано на сайте МЧС РФ. «История пожарного дела в нашей стране берёт своё начало в далёком 1649 году— с царского «Наказа о градском благочинии», – отметил президент. izvestia-ru 8:47:00 CEST