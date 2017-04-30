Main Menu

News language and date

Analysis over time

30 Апрель 2017 г.

Президент поздравил пожарников России с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России с профессиональным праздником. Поздравление российского лидера опубликовано на сайте МЧС РФ. «История пожарного дела в нашей стране берёт своё начало в далёком 1649 году— с царского «Наказа о градском благочинии», – отметил президент.

izvestia-ru 8:47:00 CEST

Путин поздравил пожарных и Киркорова

lenta 10:33:00 CEST

Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

life 8:28:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (4)

Philip Kirkorov (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.