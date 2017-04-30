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30 Апрель 2017 г.
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Президент поздравил пожарников России с профессиональным праздником
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Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России с профессиональным праздником. Поздравление российского лидера опубликовано на сайте МЧС РФ. «История пожарного дела в нашей стране берёт своё начало в далёком 1649 году— с царского «Наказа о градском благочинии», – отметил президент.
izvestia-ru 8:47:00 CEST
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