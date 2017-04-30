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30 Апрель 2017 г.

Вооруженная оппозиция Сирии заявила, что получила приглашение в Астану

Ни одна из группировок не выступила против участия в переговорах в столице Казахстана. Вооруженная оппозиция Сирии заявила, что получила приглашение от России на переговоры в столицу Казахстана Астану. Об этом заявил в воскресенье, 30 апреля, один из членов делегации Фатех Хассун. «Мы получили официальное приглашение в Астану.

izvestia-ru 23:33:00 CEST

Сирийская оппозиция заявила о получении приглашения в Астану

vz 23:49:00 CEST

Вооруженная оппозиция Сирии получила приглашение на переговоры в Астану

kommersant 23:58:00 CEST

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