Ни одна из группировок не выступила против участия в переговорах в столице Казахстана. Вооруженная оппозиция Сирии заявила, что получила приглашение от России на переговоры в столицу Казахстана Астану. Об этом заявил в воскресенье, 30 апреля, один из членов делегации Фатех Хассун. «Мы получили официальное приглашение в Астану. izvestia-ru 23:33:00 CEST