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30 Апрель 2017 г.
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Вооруженная оппозиция Сирии заявила, что получила приглашение в Астану
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Ни одна из группировок не выступила против участия в переговорах в столице Казахстана. Вооруженная оппозиция Сирии заявила, что получила приглашение от России на переговоры в столицу Казахстана Астану. Об этом заявил в воскресенье, 30 апреля, один из членов делегации Фатех Хассун. «Мы получили официальное приглашение в Астану.
izvestia-ru 23:33:00 CEST
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