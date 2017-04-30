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30 Апрель 2017 г.
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Последний день апреля в Москве будет теплым и ясным
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Похоже, период весенней непогоды для российской столицы остается позади. В последний день апреля столичный регион останется в теплом секторе циклона, который только что навестил Москву и теперь отступает в северном направлении, тогда как с востока на город надвигается антициклон, несущий с собой теплый воздух, — пишет со ссылкой на центр «Фобос».
izvestia-ru 5:40:00 CEST
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