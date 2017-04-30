Похоже, период весенней непогоды для российской столицы остается позади. В последний день апреля столичный регион останется в теплом секторе циклона, который только что навестил Москву и теперь отступает в северном направлении, тогда как с востока на город надвигается антициклон, несущий с собой теплый воздух, — пишет со ссылкой на центр «Фобос». izvestia-ru 5:40:00 CEST