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30 Апрель 2017 г.

Последний день апреля в Москве будет теплым и ясным

Похоже, период весенней непогоды для российской столицы остается позади. В последний день апреля столичный регион останется в теплом секторе циклона, который только что навестил Москву и теперь отступает в северном направлении, тогда как с востока на город надвигается антициклон, несущий с собой теплый воздух, — пишет со ссылкой на центр «Фобос».

izvestia-ru 5:40:00 CEST

В воскресенье в Москве ожидается солнечная погода без осадков

kp 6:17:00 CEST

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