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30 Апрель 2017 г.

Эдварду Сноудену вручили премию норвежского PEN-центра

ОСЛО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Представители норвежского отделения PEN-клуба лично вручили Эдварду Снодену ранее присужденную ему премию за вклад в защиту свободы слова. Закрытая церемония состоялась в одной из московских гостиниц в пятницу 21 апреля, однако норвежский PEN-центр сообщил об этом лишь вечером в субботу.

itartass_ru 5:54:00 CEST

Сноудену вручили премию за вклад в защиту свободы слова

ntv 4:06:00 CEST

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