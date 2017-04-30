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30 Апрель 2017 г.
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Мэрил Стрип выступила в поддержку Олега Сенцова
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Актриса Мэрил Стрип выступила в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за террористическую деятельность. Об этом в своем фейсбуке сообщил украинский народный депутат Мустафа Найем. По его словам, он встретил актрису на вручении премий американского ПЕН-центра, где рассказал ей подробности ситуации вокруг Сенцова.
gazeta-ru 22:02:00 CEST
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