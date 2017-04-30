Актриса Мэрил Стрип выступила в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за террористическую деятельность. Об этом в своем фейсбуке сообщил украинский народный депутат Мустафа Найем. По его словам, он встретил актрису на вручении премий американского ПЕН-центра, где рассказал ей подробности ситуации вокруг Сенцова. gazeta-ru 22:02:00 CEST