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30 Апрель 2017 г.
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В Лондоне арестовали женщину, раненную в ходе антитеррористической операции
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Подозреваемая, получившая ранение в ходе спецоперации правоохранительных органов, которая прошла в Лондоне в ночь с четверга на пятницу, покинула больницу и была арестована, сообщает британская полиция. "Днем в воскресенье, 30 апреля, женщина была выписана из больницы и арестована по подозрению в....
fontanka 20:29:00 CEST
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