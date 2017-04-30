Подозреваемая, получившая ранение в ходе спецоперации правоохранительных органов, которая прошла в Лондоне в ночь с четверга на пятницу, покинула больницу и была арестована, сообщает британская полиция. "Днем в воскресенье, 30 апреля, женщина была выписана из больницы и арестована по подозрению в.... fontanka 20:29:00 CEST