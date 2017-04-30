30.04.2017, 15:41 Фото: kp.by. В Минске проходит фестиваль любителей «Харлеев». Уже третий год мотосезон в Минске открывают дважды. В прошлое воскресение колонна разношерстных мотоциклов проехала от Ледового дворца до Футбольного манежа. Сегодня мотосезон открывает публика посолиднее – для любителей «Харлеев» проводится H. charter97 14:43:00 CEST