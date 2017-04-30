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30 Апрель 2017 г.

Виктор Лукашенко открыл мотосезон под российским триколором

30.04.2017, 15:41 Фото: kp.by. В Минске проходит фестиваль любителей «Харлеев». Уже третий год мотосезон в Минске открывают дважды. В прошлое воскресение колонна разношерстных мотоциклов проехала от Ледового дворца до Футбольного манежа. Сегодня мотосезон открывает публика посолиднее – для любителей «Харлеев» проводится H.

charter97 14:43:00 CEST

Виктор Лукашенко сменил белорусский флаг на российский триколор

belaruspartisan 15:07:00 CEST

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