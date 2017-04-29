Оппозиционный политик Николай Статкевич, который планировал провести 1 мая в Минске несанкционированную акцию на Октябрьской площади, снова исчез. После 17:00 28 апреля он не выходит на связь, а его телефон отключен. «Друзья, не хочу паниковать, но Николай Статкевич не выходит на связь», - сообщила в Facebook его жена Марина Адамович. telegraf-by 10:11:00 CEST