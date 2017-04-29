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29 Апрель 2017 г.

Статкевич опять исчез накануне объявленной им акции

Оппозиционный политик Николай Статкевич, который планировал провести 1 мая в Минске несанкционированную акцию на Октябрьской площади, снова исчез. После 17:00 28 апреля он не выходит на связь, а его телефон отключен. «Друзья, не хочу паниковать, но Николай Статкевич не выходит на связь», - сообщила в Facebook его жена Марина Адамович.

telegraf-by 10:11:00 CEST

29.04.2017 13:30 : Бывший кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич получил пять суток административного ареста

echomsk 12:58:00 CEST

Статкевич нашелся на Окрестина, ему дали 5 суток

telegraf-by 10:41:00 CEST

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