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29 Апрель 2017 г.
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Интернет-звезды приняли участие в субботнике в столичном саду "Эрмитаж"
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Сегодня от Владивостока до Калининграда проходит всероссийский субботник — это одно из самых массовых экологических мероприятий в новейшей истории России. На уборку городов и сел вышли чиновники, бюджетники, общественники, просто неравнодушные люди, в общей сложности более трех миллионов человек, из них около миллиона — в Москве.
ntv 16:27:00 CEST
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