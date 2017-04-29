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29 Апрель 2017 г.

Интернет-звезды приняли участие в субботнике в столичном саду "Эрмитаж"

Сегодня от Владивостока до Калининграда проходит всероссийский субботник — это одно из самых массовых экологических мероприятий в новейшей истории России. На уборку городов и сел вышли чиновники, бюджетники, общественники, просто неравнодушные люди, в общей сложности более трех миллионов человек, из них около миллиона — в Москве.

ntv 16:27:00 CEST

На второй общегородской субботник в Москве вышли полтора миллиона человек

kp 13:18:00 CEST

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