Сегодня от Владивостока до Калининграда проходит всероссийский субботник — это одно из самых массовых экологических мероприятий в новейшей истории России. На уборку городов и сел вышли чиновники, бюджетники, общественники, просто неравнодушные люди, в общей сложности более трех миллионов человек, из них около миллиона — в Москве. ntv 16:27:00 CEST