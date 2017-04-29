|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
29 Апрель 2017 г.
|
|
Численность населения Грузии за год сократилась на 0,1%
|
В Грузии на 1 января 2017 года численность населения составляла 3 млн 718,2 тыс. человек, что на 0,1% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальная служба статистики. "На уменьшение числа населения повлияли показатели его естественного прироста в 2016 году и отрицательное сальдо внешней миграции", - констатирует служба статистики.
interfax-ua-ru 16:17:00 CEST
|
|
|