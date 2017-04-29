Численность населения Грузии за год сократилась на 0,1% В Грузии на 1 января 2017 года численность населения составляла 3 млн 718,2 тыс. человек, что на 0,1% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальная служба статистики. "На уменьшение числа населения повлияли показатели его естественного прироста в 2016 году и отрицательное сальдо внешней миграции", - констатирует служба статистики. interfax-ua-ru 16:17:00 CEST С начала года из Армении сбежали 5 тысяч человек day 8:17:00 CEST

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