Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Apple начала испытания беспилотных автомобилей на базе Lexus RX450h, агентство Bloomberg. сообщает Спустя почти две недели после того, как Apple. Inc получила разрешение на тестирование своей технологии автономных автомобилей в Калифорнии, очевидцы сделали первые снимки машины на дорогах Силиконовой Долины. interfax-ru 5:57:00 CEST