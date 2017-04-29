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29 Апрель 2017 г.
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Apple начала испытания беспилотных автомобилей
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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Apple начала испытания беспилотных автомобилей на базе Lexus RX450h, агентство Bloomberg. сообщает Спустя почти две недели после того, как Apple. Inc получила разрешение на тестирование своей технологии автономных автомобилей в Калифорнии, очевидцы сделали первые снимки машины на дорогах Силиконовой Долины.
interfax-ru 5:57:00 CEST
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