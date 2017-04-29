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29 Апрель 2017 г.

29.04.2017 17:30 : В центре Москвы на мель сел прогулочный теплоход

29 апреля 2017 17:39. В центре Москвы на мель сел прогулочный теплоход... А.Венедиктов сейчас скажет - "перегруз". 29 апреля 2017 17:45. В Москве обрушилась крыша заброшенной пожарной части... Прогулочный теплоход сел на мель, обрушилась крыша старой пожарной части, Британии выставили счета, Турция закрыла доступ к Википедии, В.

echomsk 16:59:00 CEST

Теплоход с пассажирами сел на мель в центре Москвы

rg 17:58:00 CEST

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