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29 Апрель 2017 г.

С 1 мая в Беларуси увеличиваются размеры БПМ

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси №19 от 21 апреля 2017 г. утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах марта 2017 г. в расчете на один месяц с 1 мая по 31 июля 2017 г. Так, в среднем на душу населения БПМ составит 183,82 руб.

afn 12:03:00 CEST

С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума

gazetaby 13:11:00 CEST

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