Постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси №19 от 21 апреля 2017 г. утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах марта 2017 г. в расчете на один месяц с 1 мая по 31 июля 2017 г. Так, в среднем на душу населения БПМ составит 183,82 руб. afn 12:03:00 CEST