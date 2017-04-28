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28 Апрель 2017 г.
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WikiLeaks опубликовал информацию о трекере секретных документов ЦРУ
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Сайт WikiLeaks обнародовал новую, шестую, часть пакета секретных документов, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. Публикация под названием Vault опубликована после предыдущей порции секретных документов, которая получила название «Плачущий ангел» и была обнародована 21 апреля.
vedomosti 14:48:00 CEST
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