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28 Апрель 2017 г.

WikiLeaks опубликовал информацию о трекере секретных документов ЦРУ

Сайт WikiLeaks обнародовал новую, шестую, часть пакета секретных документов, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. Публикация под названием Vault опубликована после предыдущей порции секретных документов, которая получила название «Плачущий ангел» и была обнародована 21 апреля.

vedomosti 14:48:00 CEST

WikiLeaks продолжает разоблачать секретные проекты ЦРУ

day 14:33:00 CEST

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