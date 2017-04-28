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28 Апрель 2017 г.

Суд принял жалобу "Новой газеты" на бездействие СК после статей о Чечне

Басманный суд Москвы принял жалобу "Новой газеты" на бездействие главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина после сообщений о преследованиях гомосексуалов в Чечне. Об этом РБК пресс-служба суда. сообщила В жалобе, в частности, отмечается, что Следственный комитет не провёл проверку....

svobodanews 20:22:00 CEST

Суд зарегистрировал жалобу "Новой газеты" на бездействие Бастрыкина

gazeta-ru 16:14:00 CEST

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