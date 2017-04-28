Басманный суд Москвы принял жалобу "Новой газеты" на бездействие главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина после сообщений о преследованиях гомосексуалов в Чечне. Об этом РБК пресс-служба суда. сообщила В жалобе, в частности, отмечается, что Следственный комитет не провёл проверку.... svobodanews 20:22:00 CEST