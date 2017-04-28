Конституционный суд Армении отклонил иск блока Армянский национальный конгресс Народная партия Армении (АНК-НПА), оставив в силе решение Центральной избирательной комиссии об итогах прошедших 2 апреля парламентских выборов, сообщает Sputnik. Таким образом, иск признан безосновательным и результаты выборов остаются прежними. rosbalt 14:24:00 CEST