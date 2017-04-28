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28 Апрель 2017 г.

15:10 Конституционный суд Армении отказался пересматривать итоги парламентских выборов

Конституционный суд Армении отклонил иск блока Армянский национальный конгресс Народная партия Армении (АНК-НПА), оставив в силе решение Центральной избирательной комиссии об итогах прошедших 2 апреля парламентских выборов, сообщает Sputnik. Таким образом, иск признан безосновательным и результаты выборов остаются прежними.

rosbalt 14:24:00 CEST

Иск оппозиции по аннулированию итогов парламентских выборов отклонен - КС Армении

arka-am-ru 12:35:00 CEST

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