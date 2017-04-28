Об этом кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" заявила в интервью телеканалу BFMTV в пятницу. — Он может давать советы в футболе, он там правда хорош, но насчёт политики я не уверена, — сказала Ле Пен. Ранее, в пятницу, легендарный французский футболист Зинедин Зидан, а в.... life 21:06:00 CEST