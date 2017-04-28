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28 Апрель 2017 г.
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Ле Пен ответила Зидану на призыв не голосовать за неё: Пусть советует в футболе
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Об этом кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" заявила в интервью телеканалу BFMTV в пятницу. — Он может давать советы в футболе, он там правда хорош, но насчёт политики я не уверена, — сказала Ле Пен. Ранее, в пятницу, легендарный французский футболист Зинедин Зидан, а в....
life 21:06:00 CEST
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