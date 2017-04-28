Main Menu

News language and date

Analysis over time

28 Апрель 2017 г.

Ле Пен ответила Зидану на призыв не голосовать за неё: Пусть советует в футболе

Об этом кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" заявила в интервью телеканалу BFMTV в пятницу. — Он может давать советы в футболе, он там правда хорош, но насчёт политики я не уверена, — сказала Ле Пен. Ранее, в пятницу, легендарный французский футболист Зинедин Зидан, а в....

life 21:06:00 CEST

Временный лидер «Национального фронта» продержался на посту три дня

lenta 14:17:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Zinedine Zidane (1)

Эммануэль Макрон (2)

Магали Бумаза (1)

Жан-Франсуа Жальк (1)

Лоран де Буасье (1)

Стив Бриуа (1)

Help about this topicOther Names

Real Madrid (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.